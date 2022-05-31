Правительство РФ увеличило план по поддержке экономики на 10 позиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабинет министров России увеличил на 10 позиций план первоочередных действий в экономике в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что основная цель этих действий – наполнить экономику ликвидностью и помочь развитию инвестиционного процесса.

Так, подпавшим под санкции компаниям разрешат временно не избирать совет директоров. Мишустин отметил, что сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным.

При этом в некоторых случаях, отметил премьер-министр, совет директоров сможет сохранить свои полномочия без переизбрания. Это возможно, если состав совета стал меньше установленного законом минимума.

"Важно обеспечить устойчивость публичных компаний, что во многом зависит от положения дел на фондовых рынках. Пока здесь сохраняется высокая волатильность, котировки ценных бумаг подвержены колебаниям, за которыми нет объективных экономических факторов. А текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов", – сказал Мишустин.

По его словам, в этой ситуации был введен временный порядок выкупа собственных акций на бирже, что позволяло компаниям удерживать ценные бумаги до одного года. Теперь же этот срок предложили увеличить до двух лет.

"Такое решение позволит компаниям увеличить горизонт планирования. Они смогут более активно применять данный механизм", – пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Действовать он будет до 31 декабря 2022 года. Согласно постановлению, с первого дня лета приостановится большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства.

