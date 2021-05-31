Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге

Фото: СК РФ по Свердловской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о происшествии со стрельбой по прохожим в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. Об этом сообщает ТАСС.

"Это вопрос не в администрацию президента, а к правоохранительным органам", – ответил Песков на вопрос о возможных причинах инцидента.



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Вечером 30 мая в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге злоумышленник устроил стрельбу, в ходе которой были ранены сотрудник Росгвардии и девочка. Ей провели операцию, однако ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Стрелявшего задержали в ходе штурма сотрудники СОБРа, мужчина оказывал сопротивление. Как рассказал помощник руководителя управления СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, во время происшествия злоумышленник был сильно пьян.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устроивший стрельбу более десяти лет назад был уволен из органов внутренних дел. Как после рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, злоумышленник владел оружием на законных основаниях.

Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. СК просит ареста обвиняемого. Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы на контроль в центральном аппарате.