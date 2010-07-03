Захарова потребовала от Британии объяснений по поводу состояния Ассанжа

Сообщения о применении психологических пыток к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Британии требуют объяснения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений Королевства", – написала Захарова в Facebook.
Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер ранее заявил, что симптомы, которые есть у Ассанжа, говорят о том, что он подвергался психологическим пыткам в течение нескольких лет. Об этом Мельцер сообщил газете The Times.
Ранее главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме. По его словам, основатель Wikileaks подавлен, но не сломлен.
С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
По заявлению американского Минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.
В настоящий момент суд ожидает от США полный пакет документов, который позволил бы принять решение о том, разрешать ли выдачу подсудимого.
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