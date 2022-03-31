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Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что декларации о доходах необходимо подавать в срок до 1 апреля.
Ранее депутат от фракции "Единая Россия" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на публикацию сведений о доходах и имуществе российских чиновников на сайтах органов государственной власти РФ. Предполагается, что это позволит защитить их от воздействия недружественных стран.
По словам Резника, принятие данного закона не повлияет на эффективность антикоррупционной политики, поскольку чиновники по-прежнему будут обязаны предоставлять соответствующие декларации своим нанимателям.
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