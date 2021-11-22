Эксперт оценил возможный отказ от декларации 3-НДФЛ в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель руководителя направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Динара Ибрагимова оценила возможность полного отказа от декларации 3-НДФЛ. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист прокомментировала заявление главы Федеральной налоговой службы РФ Даниила Егорова о планах на отказ от данной декларации для большинства случаев.
"Налоговым органам, для того чтобы подтвердить право человека на налоговый вычет по НДФЛ, базово нужны первичные документы, связанные с расходами, по которым предоставляется вычет. Для отказа от деклараций по форме 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов у налоговых органов должен быть источник этих данных, помимо самих физических лиц, то есть получение этих данных у поставщиков соответствующих услуг", – заявила Ибрагимова.
По мнению представителя ЦСР, отказ от декларации будет быстрее в тех сферах, в которых получить необходимые сведения достаточно просто.
Что касается наиболее сложных услуг, то к ним относят те, которые были оказаны иностранными поставщиками, например иностранными образовательными учреждениями. Кроме того, важность 3-НДФЛ обусловлена применением при оформлении получения дохода.
Ранее в Совете Федерации поддержали принятый Госдумой закон об освобождении семей с двумя детьми от НДФЛ при продаже квартиры.
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