Песков прокомментировал победу Надаля над Медведевым

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира Australian Open, поблагодарив спортсменов за красивое и честное противостояние. Об этом сообщает РИА Новости.

"Медведев наш – молодец, но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один и только сильнейший, поэтому поздравляем Надаля", – заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что теннисисты подарили зрителям пять часов феерии спорта.

30 января Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – первого в сезоне турнира Большого шлема. Игра закончилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Медведев уже второй раз подряд участвовал в финале Открытого чемпионата Австралии, в 2021 году россиянин уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

