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12:55

В Кремле прокомментировали задержание Арашукова

власть суды

12:55

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Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Владимир Путин был в курсе ситуации с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова еще до того, как это произошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока предъявлены достаточно тяжкие объявления, и будет вестись следствие, за которым последует суд. Пока больше сказать нечего", – цитирует Пескова РИА Новости.

Также он заявил, что не знает о наличии каких-либо вопросов к главе Карачаево-Черкесии в связи с арестом Арашукова.

Как сообщает "Интерфакс", отвечая на уточняющий вопрос, касающийся доверия Путина к главе КЧР, Песков отметил, что ему об этом неизвестно.

"Нет. Пока мне не известно о том, что такие вопросы возникают", – сказал он.

30 января Басманный суд арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ходатайство о закрытом процессе заявила защита обвиняемого, так как в ходе судебного заседания будут зачитываться материалы дела, касающиеся семьи, а также личные данные.

32-летнего сенатора задержали прямо в зале заседаний Совфеда. Перед этим палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Его подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году.

Задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве.

власть суды

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