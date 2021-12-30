Путин подписал закон об электронной подаче в суд исковых заявлений

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Владимир Путин подписал закон, который позволяет подавать в суд исковые заявления в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документы можно подать в суд с помощью портала госуслуг, системы электронного документооборота или информационной системы, определенной Верховным судом РФ.

Предполагается, что закон позволит повысить гарантии прав граждан на судебную защиту, а также усовершенствовать нормы процессуального законодательства.

Ранее Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, где будет предоставлена возможность самостоятельно размещать свои образцы. Поправки вносятся в закон "Об информации, информационных технологиях и связи". Данная система переходит в статус государственной информационной, а положения, регламентирующие порядок ее работы, будут определяться правительством.

