Путин передал часть функций по развитию фонда "Сколково" властям Москвы

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Владимир Путин подписал закон, предусматривающий более глубокую интеграцию Москвы в развитие фонда "Сколково", соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь органы госвласти столицы смогут регулировать градостроительную и медицинскую деятельность, а также развивать и эксплуатировать общегородскую территорию в инновационном центре. Кроме властей, в работу могут быть включены организации, учрежденные или созданные правительством города.

Они же смогут содействовать "Сколково" в его исследовательской деятельности и коммерциализации результатов. При этом московские власти и учрежденные ими организации смогут поручать осуществление отдельных функций третьим лицам. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Москва активно участвует в развитии центра. В частности, здесь появилась новая школа "Сколка". Сергей Собянин рассказывал, что образовательное учреждение стало уникальным не только для Москвы, но и для РФ. Школа позволяет обучать не только на абстрактных понятиях, но и на жизненных примерах.

