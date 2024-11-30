Путин подписал закон о расширении с 2025 года действия полиса ОСАГО на Белоруссию

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Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие российского полиса ОСАГО на территорию соседней Белоруссии. Об этом говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Это, по мнению российского правительства, облегчит автомобилистам поездки в Белоруссию. Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия будут определяться национальными регуляторами, как и сейчас.

Однако расширение ОСАГО на Белоруссию будет происходить исключительно по выбору страхователя и оформляться дополнительным соглашением к полису.

Ранее депутаты ГД разработали поправки к законопроекту об ОСАГО, согласно которым в случае отсутствия страховки у виновника аварии возмещение средств осуществляется профессиональным объединением страховщиков. Сейчас, если у виновника ДТП нет полиса, то возмещение средств присуждается из компенсационного фонда.

