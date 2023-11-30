Кремль призвал Болгарию к "трезвости" при принятии решений

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал руководство Болгарии "попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях". Так он прокомментировал решение болгарских властей не пропускать официального представителя МИД РФ Марию Захарову через воздушное пространство страны.

Пресс-секретарь президента назвал подобную позицию "абсолютно абсурдной" и "глупой". По его словам, ее вряд ли чем-то можно объяснить, решение "не укладывается ни в какие рамки".

Ранее Захарова назвала запрет Болгарии на пролет над страной "глупостью русофобов".

В конце октября власти Болгарии решили выслать из страны журналиста "Российской газеты" в Софии Александра Гацака. Российское диппредставительство в республике уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции. Причины такого решения озвучены не были.

Российский МИД в качестве ответной меры предписал шеф-корреспонденту Болгарского национального радио в Москве сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть территорию России.

Болгария ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами