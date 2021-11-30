Путин заявил, что ограничения в отношении Китая противоречат нормам международного права

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Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", заявил, что ограничения в отношении Китая противоречат нормам международного права.
Российский лидер отметил, что китайскими угрозами его пугают с 2000 года. Однако те, кто его пугал, в конечном итоге испугались сами.
"Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает", – подчеркнул глава РФ.
Он добавил, что с течением времени подобное соперничество приобретает неудобоваримый характер. Примером этого может служить создание альянса в Тихоокеанской зоне, в состав которого входят США, Великобритания и Австралия.
"Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию", – подчеркнул Путин.
Ранее на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" Владимир Путин заявил, что планирует поехать на открытие Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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