Путин заявил, что Россия не стремится жить за "крепостными стенами"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия, создав экономическую крепость, не стремится жить за "крепостными стенами", заявил Владимир Путин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

"Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И мы к этому, конечно, будем стремиться дальше, но мы будем также добиваться в том числе за счет нашей кооперации, сотрудничества с нашими партнерами во всем мире, там, где они этого хотят", – отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка пострадавших от пандемии отраслей и граждан является приоритетом для российской экономики.

При этом, по его словам, власти понимают, что сегодняшние трудности отражаются на людях. В связи с этим президент не исключил новых мер социальной поддержки россиян.

