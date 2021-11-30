Путин назвал приоритеты российской экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поддержка пострадавших от пандемии отраслей и граждан является приоритетом для российской экономики. Об этом заявил Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет!".

Власти понимают, что сегодняшние трудности отражаются на людях, отметил Путин.

"Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики, наиболее пострадавших ее отраслей, и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми", – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что на внутреннем рынке России необходимо увеличить производство продуктов питания. Он отметил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, наиболее подверженных резким скачкам цен.

