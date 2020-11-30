Матвиенко предложила, чтобы Минтруд контролировал семейную политику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила преобразовать министерство труда
и социальной защиты, наделив его функцией контроля семейной политики РФ и изменив его название. Об этом сообщает РИА Новости.
"Какого-то единого центра, единой точки входа управления семейной политики нет. Отсюда и ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу", – сказала Матвиенко.
По ее словам, наделение Минтруда полномочиями комплексного администрирования семейной политики оправданно, поскольку ведомство смогло показать хорошие результаты при выполнении задач по защите семей с детьми в условиях пандемии.
По ее словам, такие изменения должны решить проблему постоянных межведомственных согласований между Минпросвещения, Минздравом, Минтрудом и МВД. Спикер предложила назвать преобразованное ведомство "министерством труда, соцзащиты и семейной политики".
"Давайте выйдем с такой инициативой", – сказала спикер.
Также Матвиенко заявила о положительном опыте формирования "министерства семьи" в регионах, приведя в качестве примера опыт Башкирии.
"Может быть, это тот случай, когда региональные практики надо брать на вооружение федеральным органам", – сказала парламентарий.
Ранее она заявила, что в России уделяют особое внимание поддержке семьи, материнства и детства, и отметила, что их защита является одним их приоритетных направлений социальной политики.
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