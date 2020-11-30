Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать в России культ семьи. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Матвиенко, важно помнить про формирование в обществе комфортной и гуманной среды – такой, которая позволяет создавать большие, дружные семьи. Она отметила, что в России нужно сформировать понимание того, что успех связан прежде всего с семейным благополучием.

"Нам нужно создавать культ семьи, когда успех человека связывают не только и не столько с уровнем заработка, продвижением по карьерной лестнице", – подчеркнула Матвиенко.

Также председатель Совфеда отметила важность роли в этой работе средств массовой информации и киноиндустрии.

Ранее Матвиенко назвала поддержку семьи приоритетом российской политики. В День матери она также поздравила россиян с праздником, подчеркнула, что в стране женщины могут реализовывать свой потенциал в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества.