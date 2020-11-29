Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:32

Матвиенко назвала поддержку семьи приоритетом российской политики

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России особое внимание уделяют поддержке семьи, материнства и детства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В День матери она поздравила россиян с праздником, а также подчеркнула, что в стране женщины могут реализовывать свой потенциал в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. "Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства", – отметила спикер.

Как говорится на сайте Совфеда, в России действует программа Десятилетие детства и Национальная стратегия действий. Проекты функционируют в интересах женщин. Кроме того, увеличение материальных гарантий, повышение качества жизни гарантирует ряд федеральных законов.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери. на своей странице "ВКонтакте" пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию, найти подработку или работу в центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера".

В России празднуют День матери

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать