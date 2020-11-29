Матвиенко назвала поддержку семьи приоритетом российской политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России особое внимание уделяют поддержке семьи, материнства и детства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В День матери она поздравила россиян с праздником, а также подчеркнула, что в стране женщины могут реализовывать свой потенциал в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. "Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства", – отметила спикер.

Как говорится на сайте Совфеда, в России действует программа Десятилетие детства и Национальная стратегия действий. Проекты функционируют в интересах женщин. Кроме того, увеличение материальных гарантий, повышение качества жизни гарантирует ряд федеральных законов.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери. на своей странице "ВКонтакте" пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию, найти подработку или работу в центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера".

