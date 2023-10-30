Путин проведет большое совещание по поводу событий в Дагестане

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Владимир Путин 30 октября запланировал проведение большого совещания, где обсудит попытки Запада воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке для раскола общества. Глава государства затронет ситуацию, произошедшую накануне в аэропорте Махачкалы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его информации, совещание пройдет в 19:00 в очном формате с участием Михаила Мишустина, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова, а также глав силовых ведомств.

"Состоится подробный разговор", – отметил Песков.

Также он добавил, что сперва состоится выступление главы государства, а после уже само совещание в закрытом формате.

При этом пресс-секретарь президента РФ не стал раскрывать меры, которые могут принять в отношении участников беспорядков в Дагестане.

"Что касается митинга – дождемся сегодняшнего совещания", – заключил он.

Ранее Песков сообщил, что события в аэропорту Махачкалы во многом стали результатом вмешательства извне. По его словам, они связаны в том числе с внешним информационным воздействием.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 22 человека, 4 из которых госпитализировали. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.