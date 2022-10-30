Путин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив важность отлаженной и эффективной работы отрасли. Поздравительная телеграмма президента размещена на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. <...> Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства", – говорится в телеграмме.

Президент отметил, что исправная работа транспортной отрасли определяет качество жизни миллионов россиян. По словам Путина, в настоящее время перед работниками данной сферы стоят масштабные задачи: системная модернизация, совершенствование безопасности перевозок, расширение рынка услуг и формирование условий для привлечения молодых кадров.

"Желаю вам успехов и всего наилучшего", – добавил Путин.

Ранее Путин поделился, что за текущий год в России не происходило каких-либо ситуаций, которые могли бы его разочаровать, в том числе это относится и к деятельности чиновников. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

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