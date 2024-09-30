Владимир Путин подписал закон о переносе проведения микропереписи населения на 2028 год

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Владимир Путин подписал закон о переносе проведения микропереписи населения с 2026 на 2028 год. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный Путиным закон переносит крайний срок проведения на два года. Таким образом, микроперепись должна быть проведена до 1 января 2029 года.

В пояснительных материалах отмечается, что принятие закона связано с переносом сроков проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи с 2026 года на 2027 год.

Согласно закону, микроперепись населения должна быть проведена не позднее чем через пять лет после последней переписи. Последняя перепись населения состоялась в 2021 году, поэтому следующую микроперепись нужно было провести не позднее 2026 года.

Ранее стало известно, что Всероссийская перепись населения, которая состоится в 2030 году, пройдет в цифровом формате. Так, в 2030 году в рамках проведения переписи планируется впервые использовать данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы.