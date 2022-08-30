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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росморречфлота Андрея Лаврищева. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В связи с выходом Лаврищева на пенсию руководителем ведомства назначили его заместителя Захария Джиоева.

Захарий Джиоев родился в Ивантеевке Московской области в 1977 году. Он окончил Московский государственный университет и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. На работу в Росморречфлот перешел в 2011 году.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова на должность руководителя Роскадастра. До этого Жданов возглавлял Федеральную кадастровую палату Росреестра, а также работал в руководстве АК "Алроса" и Российских железных дорог. Закон о формировании Роскадастра был принят в конце 2021 года.

