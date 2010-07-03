В России хотят легализовать обустройство и содержание лыжных трасс

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В Госдуме предложили законодательно регулировать порядок обустройства и содержания лыжных трасс в России. С такой инициативой выступил думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил ТАСС председатель комитета Михаил Дегтярев.

В июле глава подмосковной Федерации лыжных гонок Татьяна Аникеева попросила Дегтярева внести понятие "лыжная трасса" в российское законодательство. По ее словам, это необходимо для легализации использования многокилометровых лыжных трасс, ведь они являются традиционными местами активного отдыха, тренировок и спортивных мероприятий.

"В настоящее время понятие "лыжная трасса" отсутствует в законодательстве, что влечет проблемы с их содержанием и благоустройством", – пояснил депутат. Он пообещал организовать экспертное обсуждение этого вопроса. В дискуссии примут участие представители Минспорта России, думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также общественности, уточнил Дегтярев.

Как отметили в Госдуме, пока в законодательстве РФ отсутствует понятие "лыжная трасса", что на практике почти равносильно запрещению ее обустройства и содержания. В результате муниципальные учреждения и общественные организации, которые занимаются обустройством таких трасс, находятся вне закона и не имеют юридической защиты, обратили внимание депутаты.

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