В России хотят легализовать обустройство и содержание лыжных трасс

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/svariophoto
В Госдуме предложили законодательно регулировать порядок обустройства и содержания лыжных трасс в России. С такой инициативой выступил думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил ТАСС председатель комитета Михаил Дегтярев.
В июле глава подмосковной Федерации лыжных гонок Татьяна Аникеева попросила Дегтярева внести понятие "лыжная трасса" в российское законодательство. По ее словам, это необходимо для легализации использования многокилометровых лыжных трасс, ведь они являются традиционными местами активного отдыха, тренировок и спортивных мероприятий.
"В настоящее время понятие "лыжная трасса" отсутствует в законодательстве, что влечет проблемы с их содержанием и благоустройством", – пояснил депутат. Он пообещал организовать экспертное обсуждение этого вопроса. В дискуссии примут участие представители Минспорта России, думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также общественности, уточнил Дегтярев.
Как отметили в Госдуме, пока в законодательстве РФ отсутствует понятие "лыжная трасса", что на практике почти равносильно запрещению ее обустройства и содержания. В результате муниципальные учреждения и общественные организации, которые занимаются обустройством таких трасс, находятся вне закона и не имеют юридической защиты, обратили внимание депутаты.
Ранее Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о развитии спортивной инфраструктуры Москвы и росте числа занимающихся спортом москвичей. По словам мэра, количество спортивных объектов в столице за последние годы выросло в 2,3 раза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: