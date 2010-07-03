Собянин рассказал президенту о росте числа занимающихся спортом москвичей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о развитии спортивной инфраструктуры Москвы.

Глава государства в среду, 27 марта, посетил Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, где провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Мы увеличили количество спортивных объектов в Москве в 2,3 раза. Причем это недорогие объекты, в шаговой доступности: лыжные трассы, беговые и велосипедные дорожки, площадки воркаута, искусственные катки и так далее. 190 катков с искусственным льдом, и все пользуются огромной популярностью", – цитирует Агентство "Москва" Собянина.

Градоначальник добавил, что строительство объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом.

На заседании Сергей Собянин представил планы по открытию в Москве новых спортивных объектов. По его словам, в городе уже созданы мощные спортивные центры, в частности, Гребной канал "Крылатское" и "Лужники". Он уточнил, что в "Лужниках" сейчас строится шесть крупнейших спортивных объектов мирового уровня.

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В 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.