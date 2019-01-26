Инвесторы за год построили в Москве 9 спортивных объектов

В столице в прошлом году за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил в субботу Сергей Собянин в микроблоге Twitter.

"Ведем активную работу с инвесторами: за прошлый год они построили для города девять спортивных объектов . Все спортивные объекты построены с учетом мировых тенденций развития спортивной индустрии, оснащены по последнему слову "спортивной моды", – сообщил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что самым масштабным проектом стала реконструкция стадиона "Динамо".

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы сообщили, что в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.