Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:44

Инвесторы за год построили в Москве 9 спортивных объектов

мэр Москвы Сергей Собянин город

16:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com/mossobyanin

В столице в прошлом году за счет инвесторов было возведено девять спортивных объектов площадью более 240 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил в субботу Сергей Собянин в микроблоге Twitter.

"Ведем активную работу с инвесторами: за прошлый год они построили для города девять спортивных объектов . Все спортивные объекты построены с учетом мировых тенденций развития спортивной индустрии, оснащены по последнему слову "спортивной моды", – сообщил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что самым масштабным проектом стала реконструкция стадиона "Динамо".

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы сообщили, что в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

мэр Москвы Сергей Собянин город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика