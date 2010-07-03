Стали известны самые популярные виды спорта в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Самыми популярными видами спорта в России являются футбол, волейбол и плавание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доклад министра спорта РФ Павла Колобкова, который был подготовлен к заседанию коллегии ведомства.

Оказалось, что гонять мяч по полю любят 3,1 миллиона граждан. При этом к волейболу неравнодушны 2,3 миллиона россиян, а к плаванию – 1,9 миллиона.

Чуть меньшей популярностью пользуются легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы и хоккей.

В докладе сказано, что в прошлом году число жителей страны, которые занимаются футболом, выросло почти на 400 тысяч в сравнении с 2015 годом. Рост популярности наблюдается и у других видов спорта.

Ранее сообщалось, что к лету в Москве построят несколько сотен уличных спортивных объектов. По словам Сергея Собянина, это будет дополнительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры.

