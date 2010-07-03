Стали известны самые популярные виды спорта в России

Самыми популярными видами спорта в России являются футбол, волейбол и плавание. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доклад министра спорта РФ Павла Колобкова, который был подготовлен к заседанию коллегии ведомства.
Оказалось, что гонять мяч по полю любят 3,1 миллиона граждан. При этом к волейболу неравнодушны 2,3 миллиона россиян, а к плаванию – 1,9 миллиона.
Чуть меньшей популярностью пользуются легкая атлетика, баскетбол, фитнес-аэробика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы и хоккей.
В докладе сказано, что в прошлом году число жителей страны, которые занимаются футболом, выросло почти на 400 тысяч в сравнении с 2015 годом. Рост популярности наблюдается и у других видов спорта.
Ранее сообщалось, что к лету в Москве построят несколько сотен уличных спортивных объектов. По словам Сергея Собянина, это будет дополнительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.