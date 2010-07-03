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11:57

Несколько сотен уличных спортивных объектов построят в Москве летом

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

11:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько сотен спортивных объектов под открытым небом появится в столице этим летом, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, это будет дополнительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры. Кроме того, он напомнил, что адресная инвестиционная программа предполагает в ближайшие три года строительство около 40 объектов. Также спортивные объекты строят инвесторы.

На заседании Совета по физической культуре и спорту с участием Владимира Путина Собянин Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры Москвы. По его словам, в городе уже созданы мощные спортивные центры, в частности, Гребной канал "Крылатское" и "Лужники". Он уточнил, что в "Лужниках" сейчас строится шесть крупнейших спортивных объектов мирового уровня.

Мэр отметил, что количество людей, занимающихся физической активностью, увеличилось в столице более чем в два раза после того, как власти обустроили в городе места для занятий спортом в парках и микрорайонах.

В 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

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