С кем бегать по Москве: беговые клубы для спорта и для души

Беговые клубы Москвы для тех, кому нужна своя компания. Любые варианты: от платных занятий с тренером и профессиональной подготовки к длинным дистанциям до легких пробежек в парке у дома, после которых все отправляются в бар.



Фото: Filip Mroz

I Love Running

Что это: популярный беговой клуб, часть большого спортивного сообщества I Love Supersport, где занимаются не только бегом, но и плаванием, лыжами, триатлоном.

Подход: готовят к конкретному забегу. Это может быть ближайший марафон, полумарафон или первые пять километров. Кроме смешанных, есть отдельные женские группы. Много видеолекций про тренировки, технику бега и здоровье, частые выездные мероприятия, беговая тусовка по всей России. Есть также собственный лекторий, где часто выступают знаменитые бегуны, тренеры, спортсмены, врачи.

Стоимость в месяц: онлайн-курс – 1490, живые тренировки – от 2000 до 10000 рублей (зависит от программы), лекции – бесплатно (нужно зарегистрироваться на сайте).

Где: Дворец пионеров, Крылатское, "Северное ядро" Лужников, Манеж "Крылатское", Манеж МГТУ имени Баумана, парк "Сокольники".

Лекторий – Хамовнический Вал, 36

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Фото: Nourdine Diouane

RUNLABclub

Что это: беговой клуб на базе спортивного магазина, в котором можно заодно проанализировать технику бега на дорожке и подобрать обувь. В беговом сообществе есть как начинающие, так и продвинутые.

Подход: принимают в клуб с 18 лет, готовят, в основном, к забегам от трех километров до марафона, но могут и на другие дистанции. Акцент на технику бега, могут подобрать также режим питания, сна и экипировку. Каждую среду проходят бесплатные тренировки.

Стоимость в месяц: тренировки – от 6 000 до 10 000 рублей, спецкурс по технике бега – 10 990 рублей, по средам бесплатные пробежки.



Где: Манеж "Москвич" в Текстильщиках, манеж ДДС у метро "Римская", в теплую погоду – стадион парка "Таганский", Лужники, стадион ДДС.

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Adidas Runners

Что это: Беговое сообщество на базе соответствующего бренда. При больших торговых центрах, где есть Adidas, можно записаться в бесплатное беговое сообщество, а главная тренировочная база с платными программами находится в Лужниках.



Подход: принимают в клуб с 14 лет. Много программ на выбор с разными тренерами, локациями и уровнем подготовки. Можно пройти диагностику – оценку уровня, которая поможет определиться с выбором программы. Три основных направления тренировок: на скорость, выносливость и технику.

Стоимость: бесплатные тренировки в парке (запись в магазинах сети в больших торговых центрах), разовое посещение занятий с тренером – от 990 рублей, абонемент на месяц – от 4 990.

Где: 13 беговых клубов ("1905", "Лужники", "Авиапарк", "Атриум", "Измайлово", "Коламбус", "Кузьминки", "Метрополис", "Митино", "Музеон", "Отрадное", "Ростокино", "Университет").

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Parkrun

Что это: Популярное дружеское беговое движение по всему миру, цель которого – сделать бег доступным для каждого, кто может просто прийти в парк. Забег проходит один раз в неделю. Тренировок, как и тренеров на постоянной основе нет, зато есть единомышленники.

Подход: бесплатные еженедельные забеги на пять километров по всей России. Это не совсем беговой клуб, скорее сообщество людей, которые получают удовольствие от бега. После забегов участники устраивают чаепития, прогулки и продолжают общение. Все организуют волонтеры.

Стоимость: бесплатно.

Где: Парк Горького, Зеленоград, "Коломенское", "Северное Тушино", Ботанический сад, "Кузьминки" и другие (полный список здесь).

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Nike+Run Club

Что это: Очень большое международное беговое сообщество на базе бренда Nike. Есть одноименное приложение для смартфона, в котором можно делиться результатами и записываться на бесплатные тренировки по городу (и по всему миру тоже).

Подход: популяризация бега для всех. Очень много бесплатных тренировок с профессиональными тренерами, забеги и встречи почти каждый день. Записываться на мероприятия удобно через мобильное приложение NRC, во вкладке "Клуб". Там же можно найти единомышленников в своем районе и создать свое беговое сообщество или присоединиться к существующему.

Стоимость: бесплатно.

Где: на базе флагманского магазина Nike на Кузнецком мосту, 14 и культурно-спортивного центра Nike Box MSK в Парке Горького, а также в других местах по городу.

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Mikkeller Running Club Moscow

Что это: Дружеское неформальное беговое сообщество при баре "Все твои друзья". Бегают по пять и 10 километров каждую первую субботу месяца, бывают и более длинные дистанции со сбором у разных станций метро. После пробежки угощают каждого участника бесплатным пивом в баре.

Подход: веселая тусовка и бег для всех, кто может пробежать пять километров. Есть свой тренер и пейсеры (люди, на темп которых можно ориентироваться, они же морально помогают самым медленным бегунам). В клуб принимают желающих с детьми и даже собаками (при условии, что животное дружелюбное или в наморднике). После пробежки следует неформальная встреча с ответственным употреблением пива (строго 18+).

Стоимость: бесплатно.

Где: бар "Все твои друзья", Малый Гнездниковский, 12/27.

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Drunkburgers

Что это: Беговой клуб "Пьяных булочек", так они себя иронично называют. Цель: не отказываясь от вредных привычек, приобрести полезные. После пробежки "закрывают углеводное окно" при помощи бургера и пива. Бегают каждую субботу, в течение недели занимаются с тренером платно.

Подход: берут всех, кому исполнилось 18 и кто согласен с девизом клуба: run for fun. Можно просто прийти на субботний бранч после пробежки и в следующий раз самому немного пробежаться за компанию.

Кроме того, есть профессиональный тренер, "булочки" делятся на группы в зависимости от уровня подготовки. Запустили серию забегов "АрхиРан": каждую последнюю субботу месяца бегают по интересным историческим маршрутам Москвы.

Стоимость: не афишируют.

Где: главный штаб – творческая лаборатория Laba Space, Мясницкая, 13, строение 20, а также Парк Горького. Зимой – Дворец Детского спорта, Рабочая улица, 53, строение 2.

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Wake and run

Что это: Бегают круглый год на улице, независимо от погоды. Маршруты: красивые улицы в центре Москвы, парк "Кузьминки" и парк Олимпийской деревни. После пробежки пьют чай с фруктами и конфетами. Социально ответственны: на Московском марафоне участник клуба сопровождал незрячего бегуна всю дистанцию.

Подход: занимаются без тренеров, более опытные бегуны подтягивают начинающих. В течение недели бегают по вечерам (вторник, четверг), в воскресенье с девяти утра проводят длительные тренировки (от 10 до 30 километров). Уровень подготовки не имеет значения. Участвуют в мировых интересных забегах: костюмированных, винных, ультрамарафонах. Возраст бегунов: 15+.

Стоимость: бесплатно, при желании можно заниматься с тренером дополнительно (за плату).

Где: каждый вторник в 19:00, встреча: Пушкинская площадь, 5, здание газеты "Известия", 2-й этаж; по четвергам в 20:00 – парк "Кузьминки" и парк Олимпийской деревни. Есть также манеж (будет небольшая плата за вход).

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Ксения Баранова