Путин подписал указ о специальных мерах в ТЭК из-за недружественных действий государств

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в указе отмечается, что меры вводятся в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.
Как уточняется, главная цель документа – защита национальных интересов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, согласно которому параллельный импорт товаров в РФ станет легализован. Согласно закону, теперь правительство РФ вправе определять товары, в отношении которых могут не применяться некоторые положения о защите исключительных прав – на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары помечены.
Так, благодаря закону о легализации параллельного импорта удастся оградить отечественные компании, доставляющие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
В мае министерство промышленности и торговли РФ представило список товаров для параллельного импорта. Среди прочих товаров в него внесли более 50 брендов авто. В их числе – BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, а также люксовые Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
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