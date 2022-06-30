Путин призвал СВР действовать на опережение

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Путин призвал Службу внешней разведки действовать на опережение, получать информацию о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут нести угрозу России. Об этом он заявил, выступая в штаб-квартире СВР РФ по случаю столетия российской нелегальной разведки.

Президент перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка. По его словам, важно видеть общую картину происходящего в мире.

Кроме того, Путин назвал одной из важнейших задач СВР содействие развитию промышленности.

"Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала" , – сказал президент, подчеркнув, что это особенно актуально в условиях санкций.

Ранее Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Приоритетом службы он назвал стратегическое прогнозирование развития международных процессов.