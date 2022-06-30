В Кремле прокомментировали ситуацию с ректором РАНХиГС Мау

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, проинформировали ли Владимира Путина о ситуации с обвинением ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимира Мау в хищении средств вуза.
"Не знаю, мне ничего неизвестно", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее Владимиру Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза.
Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.
Следствие ходатайствует о домашнем аресте Мау до 7 августа. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.
Новости последнего часа: полиция предъявила обвинение в хищении денег вуза ректору РАНХиГС
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