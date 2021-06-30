Медведев заявил о хищении средств, выделенных на поддержку граждан во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о хищении в результате коррупционных преступлений средств, выделенных на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии.

"Особого внимания требуют преступления коррупционной направленности. Их зарегистрировано больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <...> Ситуация, при которой люди не могут получить необходимой помощи от государства, особенно в условиях пандемии, абсолютно недопустима", – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о положительном эффекте от мер правительства по поддержке бизнеса и граждан в условиях обострения ситуации с коронавирусом.

По его словам, не все проблемы еще решены, однако программы по поддержке занятости и борьбе с безработицей, а также программы поддержки предпринимателей уже начинают давать эффект.

