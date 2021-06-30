Началась прямая линия с Владимиром Путиным

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В РФ стартовала прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, россияне традиционно проявили высокую активность в преддверии прямой линии. Количество обращений превысило 1,2 миллиона.

Наиболее популярной темой запросов россиян к прямой линии в 2021 году стал коронавирус. Песков уточнил, что вопросы данного блока затрагивают само заболевание COVID-19, прививки от коронавируса, а также сроки окончания пандемии.

Кроме того, отдельной часто встречающейся темой обращений стала нехватка лекарств в некоторых регионах страны. Как отметил представитель Кремля, в некоторых субъектах действительно сложилась ситуация дефицита отдельных препаратов.

Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним подготавливались к эфиру и работали со всеми вопросами.