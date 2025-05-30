Владимиру Путину доверяют 81% жителей России

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 81% россиян, сообщает News.ru со ссылкой на результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Кроме того, 82% респондентов положительно оценили работу главы государства. Деятельность российского правительства назвали хорошей чуть больше половины опрошенных граждан (57%). Еще 61% россиян заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо.

Опрос проводился с 23 по 25 мая 2025 года. В нем участвовали 1,5 тысячи человек.

Ранее о доверии Путину сообщали 82% опрошенных жителей России, столько же граждан положительно оценили его деятельность на посту президента. Работу кабмина и Мишустина назвали хорошей 56 и 58% респондентов соответственно.

Среди политических партий высокий уровень поддержки был зафиксирован у "Единой России" (48%). Далее следовали ЛДПР (10%), КПРФ (7%), "Справедливая Россия – За правду" (3%) и "Новые люди" (2%).