Власти РФ разработали меры для развития отечественной радиоэлектроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что власти создали комплекс мер для развития отечественной радиоэлектронной промышленности, а также отраслей экономики, которые с ней связаны. Об этом он рассказал на Международном промышленном форуме.
По его словам, при закупках отечественной радиоэлектронной продукции для государственных нужд заказчикам предоставляются приоритетные режимы.
"В этом году производители и потребители могут воспользоваться механизмами государственного софинансирования, так называемых сквозных проектов", – отметил Чернышенко.
Он также добавил, что для производителей электронной продукции и разработчиков предусмотрено сокращение налогообложения.
Вице-премьер обратил внимание на то, что просто вливания государственных средств в ту или иную отрасль недостаточно. Нужно, чтобы эти средства эффективно использовались, пояснил он.
"Для этого создан общественный экспертный совет при Президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. Это новый для рынка формат диалога государства и бизнеса. Членами совета являются представители основных российских производителей радиоэлектроники и крупнейшие заказчики этой продукции", – рассказал Чернышенко.
На сегодняшний день рассмотрены первые сквозные проекты, подготовленные корпорацией Ростех, МТС, Ростелекомом, Почтой России и другими потенциальными заказчиками.
Ранее холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал разработку новой мобильной аэродромной системы посадки самолетов "Подорожник", на выполнение работ выделено 140 миллионов рублей.
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