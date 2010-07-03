Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии, сообщает Агентство "Москва".

Согласно законопроекту, за причинение тяжкого вреда здоровью нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, сейчас – до четырех лет. В случае гибели человека возможно наказание от 5 до 12 лет лишения свободы против нынешних 2–7 лет.

Срок от 8 до 15 лет будет грозить, если в аварии погибли двое и более лиц. На данный момент наказание за это составляет от 4 до 9 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что каждый год более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами.

Ранее в МВД предложили изымать автомобили у водителей, которые находятся в нетрезвом состоянии. Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения.