В Кремле следят за ситуацией с падением доходов россиян – Песков

В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, власти реализуют целый комплекс мер, чтобы исправить ситуацию.
"Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является повышение уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", – цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что реализуется целый комплекс планов, причем речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые люди почувствуют уже в этом году.
"Поэтому сам по себе процесс известен. Безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", – добавил представитель Кремля.
Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в России в апреле замедлился в годовом выражении с 2,3% до 1,6%.
К маю аналитики также подсчитали среднюю московскую зарплату в первом квартале 2019 года. Она составила 86,83 тысячи рублей. Городской департамент экономической политики и развития прогнозирует ее рост до 120–135 тысяч рублей в течение пяти–шести лет.
В апреле эксперты сервиса "Авито Работа" рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. На третьем месте – повара. Далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятку востребованных профессий также попали администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.
В Роструде заявили, что наиболее востребованы в стране работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. А в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года лидером стала область добычи полезных ископаемых.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.