В Кремле следят за ситуацией с падением доходов россиян – Песков

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В Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, власти реализуют целый комплекс мер, чтобы исправить ситуацию.

"Вы знаете, что именно реализация национальных проектов призвана как раз придать динамику в общем экономики. А конечной целью этого является повышение уровня доходов населения, повышение благосостояния населения", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что реализуется целый комплекс планов, причем речь идет не об отложенном эффекте, а о конкретных результатах, которые люди почувствуют уже в этом году.

"Поэтому сам по себе процесс известен. Безусловно, он вызывает обеспокоенность, но реализуется целый комплекс мер, направленный на исправление ситуации", – добавил представитель Кремля.

Ранее Росстат опубликовал доклад, в котором отмечается, что рост реальных зарплат в России в апреле замедлился в годовом выражении с 2,3% до 1,6%.

К маю аналитики также подсчитали среднюю московскую зарплату в первом квартале 2019 года. Она составила 86,83 тысячи рублей. Городской департамент экономической политики и развития прогнозирует ее рост до 120–135 тысяч рублей в течение пяти–шести лет.

В апреле эксперты сервиса "Авито Работа" рассказали о самых востребованных профессиях в РФ. Ими остаются продавцы и водители. На третьем месте – повара. Далее расположились менеджеры, а за ними – уборщики. В десятку востребованных профессий также попали администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.

В Роструде заявили, что наиболее востребованы в стране работники сфер производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. А в Росстате назвали сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По итогам января 2019 года лидером стала область добычи полезных ископаемых.