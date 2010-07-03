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08:34

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Путин разрешил посещать пациентов в реанимации

Родственникам пациентов открыли доступ в отделения реанимации

власть медицина

08:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал поправки в статьи закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", разрешив тем самым родственникам посещать пациентов в отделениях реанимации, сообщает "Вечерняя Москва".

С этого дня администрация больницы должна обеспечить возможность визитов родственников к больным, находящимся в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

С просьбой законодательно разрешить родным находиться с ребенком в реанимации еще во время прямой линии с президентом РФ в 2016 году к Путину обратился актер Константин Хабенский. Закон этого не запрещал, но решение пропускать родных или нет оставалось за главным врачом больницы.

22 мая закон о доступе родственников в реанимацию одобрили в Совете Федерации. А до этого закон в третьем чтении приняла Госдума.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с членом думского комитета по охране здоровья Николаем Герасименко ("Единая Россия"). Необходимость закона парламентарии обосновали тем, что сейчас право пустить родственников в реанимацию к человеку – это "жест доброй воли главного врача", что вызывает неоднозначную реакцию людей.

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власть медицина

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