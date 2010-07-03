В Совфеде одобрили закон о праве людей с ВИЧ усыновлять детей

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В Совете Федерации одобрили закон о праве людей с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями официально усыновлять проживающих с ними детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон. В нем говорится о необходимости внесения изменений в перечень заболеваний, с которыми человек не может усыновить ребенка или взять его под опеку или попечительство.

Согласно документу, в обществе необходимо сформировать такую социальную среду, которая бы исключала дискриминацию людей с вирусом иммунодефицита. После принятия закона суд может отступить от этого правила в интересах ребенка и с учетом обстоятельств.

Впервые о планах Минздрава разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей или брать их под опеку стало известно в 2017 году. А в феврале 2019 года законопроект одобрили в думском комитете по охране здоровья. В начале апреля законопроект был принят Госдумой в первом чтении.