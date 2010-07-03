В Совфеде одобрили закон о доступе родственников в реанимацию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Совете Федерации одобрили закон о посещении родственниками пациентов отделений реанимаций. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон. Закон обязывает врачей предоставлять доступ в реанимационные отделения и в палаты интенсивной терапии родственникам, иными членами семьи и законными представителями пациента.

При этом порядок посещения пациентов должен был установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с членом думского комитета по охране здоровья Николаем Герасименко ("Единая Россия"). Необходимость закона парламентарии обосновали тем, что сейчас право пустить родственников в реанимацию к человеку – это "жест доброй воли главного врача", что вызывает неоднозначную реакцию людей.