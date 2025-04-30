30 апреля, 23:36Политика
Путин провел встречу с вице-премьером ОАЭ в Кремле
Фото: РИА Новости/Александр Щербак
Владимир Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном в Москве, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи президент отметил, что Россию и ОАЭ связывают очень добрые и дружеские отношения.
Также во время своего визита в Москву Аль Нахайян провел переговоры с главой МВД России Владимиром Колокольцевым. Стороны договорились об увеличении информационного обмена по каналам Интерпола.
Ранее, 29 апреля, Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Волгограде. Беседа двух лидеров проходила в закрытом формате и продлилась четыре часа.
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