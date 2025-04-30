Путин приехал в Музей Победы на марафон "Знание. Первые"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин приехал в Музей Победы, расположенный на Поклонной горе, для того чтобы выступить на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Выступление российского лидера ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Марафон, который в этом году проводится в период с 28 по 30 апреля, посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках данного мероприятия работают площадки в 10 российских городах, включая Казань, Владикавказ и многие другие. Центральная площадка находится в Музее Победы в Москве.

Ранее Песков предположил, что Путин может встретиться с американским режиссером Оливером Стоуном на этой неделе в Москве. Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что эта встреча состоится.

По предварительным данным, американец может принять участие в марафоне "Знание. Первые".

