В Кремле сообщили о возможной встрече Владимира Путина и Оливера Стоуна

Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Владимир Путин может встретиться с американским режиссером Оливером Стоуном на этой неделе в Москве. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду на то, что эта встреча состоится. По предварительным данным, Стоун может принять участие в марафоне "Знание. Первые".

Ранее Стоун заявлял, что Путин на самом деле не такой, каким его представляют на Западе. Режиссер вспомнил свой диалог с российским лидером, который состоялся в 2017 году во время съемок документального фильма о нем.

Американец отметил, что во время интервью с президентом не заметил в словах последнего никакой "воинственности". В связи с этим Стоун назвал трагичным то, что на Западе Путина изображают "монстром".

Режиссер также напомнил, что российский лидер называл тогда политиков из США "американскими партнерами" и всегда стремился к конструктивному сотрудничеству.

