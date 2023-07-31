Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Российский президент Владимир Путин в действительности не такой, каким его выставляют на Западе. Такое заявление сделал американский режиссер Оливер Стоун в эпизоде подкаста Stay Free с британским ведущим Расселом Брэндом.

Режиссер вспомнил свою беседу с Путиным в 2017 году во время съемок о нем документального фильма. Стоун заявил, что когда брал у российского лидера интервью, то не заметил в его словах никакой "воинственности".

"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", – отметил он.

Режиссер заявил, что российский президент называл политиков из США "американскими партнерами" и всегда стремился к конструктивному сотрудничеству.

Стоун также подчеркнул, что сейчас главными врагами Вашингтона являются Пекин и Москва, а несколько лет назад они были "потенциальными союзниками и друзьями". По мнению режиссера, США упустили эту возможность.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что встреча с военными корреспондентами показала уверенность и стойкость Путина. Он отметил, что президент России не избегал и не боялся вопросов от военкоров, которые побывали на передовой на Украине, и отвечал им спокойно и уверенно, как это и подобает настоящему сильному лидеру страны.