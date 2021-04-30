Подписан закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иноагента без указания статуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Росси Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до 50 тысяч рублей за распространение сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, правонарушение будет облагаться штрафом в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юрлиц.
Кроме того, в законе определены условия работы на публичных массовых мероприятиях для представителей СМИ. Для этого потребуется видимый отличительный признак, вид которого установит МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.
Тем, кто воспользуется данным знаком без права на такое действие, могут назначить штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
В феврале 2021 года президент страны Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности физлиц и НКО-иноагентов.
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