Подписан закон о штрафах за распространение материалов СМИ-иноагента без указания статуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Росси Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до 50 тысяч рублей за распространение сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно документу, правонарушение будет облагаться штрафом в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юрлиц.

Кроме того, в законе определены условия работы на публичных массовых мероприятиях для представителей СМИ. Для этого потребуется видимый отличительный признак, вид которого установит МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России.

Тем, кто воспользуется данным знаком без права на такое действие, могут назначить штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В феврале 2021 года президент страны Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности физлиц и НКО-иноагентов.