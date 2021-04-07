ГД приняла закон об обязанности кандидатов на выборах сообщать о статусе иноагента

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, согласно которому кандидаты, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа, смогут принять участие в выборах. Однако они будут обязаны информировать о статусе иноагента, а также маркировать свою агитпродукцию. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

Кроме того, в законе уточнили пункт 6 статьи 3 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно которому иностранцы, лица без гражданства, иностранные, международные и другие организации не могут осуществлять деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов.

Помимо этого, запрет касается проведения референдума. Действие теперь будет распространяться на незарегистрированные общественные объединения и иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юрлица, учрежденные иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, ужесточающий требования к НКО-иноагентам. Решение приняли в рамках заседания нижней палаты парламента.

Согласно закону, к НКО, которые выполняют функции иностранного агента, относятся также те некоммерческие организации, получающие деньги или иное имущество от российских юридических лиц. Кроме того, их бенефициарами являются иностранные граждане.