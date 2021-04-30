Песков рассказал, как проведет майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что намерен провести майские праздники "в смешанном режиме". Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в майские праздники он будет отдыхать, а затем займется делами.

Также представитель Кремля добавил, что не станет проводить свои ежедневные брифинги с представителями СМИ в майские каникулы. При этом он не исключил, что в случае необходимости может пообщаться с журналистами.

Ранее Песков рассказал, как Владимир Путин проведет майские праздники. По его словам, официальных мероприятий в эти дни у президента РФ не запланировано.