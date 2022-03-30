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политика

13:44

Песков заявил об отсутствии подвижек по гуманитарной операции в Мариуполе

властьполитика

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора Владимира Путина и его коллеги Эммануэля Макрона не наметилось подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе.

Во время беседы с президентом Франции Путин рассказал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц.

Он отметил, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе украинские националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

Ранее начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что почти во всех областях Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация, в том числе это касается Киева, Мариуполя и Харькова.

Глава центра обороны объяснил, что это обусловлено в том числе их блокировкой силами нацистов, которые не выпускают мирных жителей в безопасные места.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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