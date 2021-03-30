В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина, Меркель и Макрона

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о формате разговора Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание.

"Как только будет окончательное понимание, всех проинформируют", – уточнил представитель Кремля, добавив, что этот разговор состоится в скором времени.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не хочет тратить время на ведение страницы в социальных сетях, а также он считает неправильным, если это будет делать за него кто-то другой.

Он уточнил, что президент узнает об актуальной информационной повестке социальных сетей из разных источников.