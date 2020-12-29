В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/Петр Сивков
Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдут, если будут для этого соответствующие предпосылки.
"Пока не видим политической воли к реализации Минских договоренностей. Конечно, для разговора на высшем уровне должны созреть предпосылки", – цитирует "Газета.ру" Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ при этом подчеркнул, что ранее Путин заявлял о своей заинтересованности в нормализации отношений с Украиной.
Ранее Зеленский пообещал связаться с Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Он подчеркнул, что не звонит президенту РФ, потому что у него нет предмета для разговора.
В то же время украинский лидер отметил, что хотел бы обсудить с президентом России не только урегулирование в Донбассе.
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