В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/Петр Сивков

Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдут, если будут для этого соответствующие предпосылки.

"Пока не видим политической воли к реализации Минских договоренностей. Конечно, для разговора на высшем уровне должны созреть предпосылки", – цитирует "Газета.ру" Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ при этом подчеркнул, что ранее Путин заявлял о своей заинтересованности в нормализации отношений с Украиной.

Ранее Зеленский пообещал связаться с Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Он подчеркнул, что не звонит президенту РФ, потому что у него нет предмета для разговора.

В то же время украинский лидер отметил, что хотел бы обсудить с президентом России не только урегулирование в Донбассе.

