Песков раскритиковал 2020 год за плохую "технику и артистизм"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упрекнул уходящий 2020 год в отсутствии "техники и артистизма" и отметил, что он был слишком нервным. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный <...> Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года", – сказал Песков.

По его словам, эти последствия обещают быть негативными, однако 2020 год научил всех справляться с трудностями.

Ранее Песков заявил, что размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями. Он отметил, что тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах.